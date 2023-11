Virtus Francavilla-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario e il canale in cui verrà trasmessa Virtus Francavilla-Casertana, match valevole per la tredicesima giornata del Girone C di Lega Pro. Chi vince respira: è così che si potrebbe riassumere il match fra Francavilla e Casertana che si disputerà oggi sabato 11 novembre. Entrambi le squadre si trovano a quota 12 in classifica, in piena lotta per non scendere nei quartieri bassi della classifica che significherebbe dire playout. Chi vince oggi, può mettere da parte, solo momentaneamente sia chiaro, ansie e paure. Si parte alle 20.45 con il match che sarà in diretta su Sky Sport 253 e NOW