Al Nassr non si ferma e continua la sua serie di acquisti europei. L’ultimo annuncio ufficiale vede protagonista Seko Fofana, giocatore di spicco del Lens e conosciuto in Italia per la sua avventura passata con l’Udinese. Fofana lascia il Lens dopo 112 presenze, 21 gol e 12 assist, per unirsi all’ormai conosciuta rosa dell’Al Nassr.