Accusa di stupro, l’avvocato di Lucarelli: “E’ devastato, dice che non c’è stata alcuna violenza”

L’avvocato di Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno, attualmente agli arresti domiciliari assieme al compagno di squadra Federico Apolloni, ha dichiarato: “E’ devastato e incredulo e dice che non c’è stata alcuna violenza”. Dopo l’accusa della studentessa statunitense il difensore ha annunciato il ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca della misura cautelare aggiungendo che sono in corso indagini difensive. L’interrogatorio di garanzia dei due ragazzi davanti al gip Sara Cipolla si terrà martedì prossima.