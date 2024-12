Finisce qui la Youth League 2024/2025 del Milan, che dopo la finale dello scorso anno è costretto ad abbandonare anzitempo la competizione. Ai rossoneri serviva infatti una vittoria per proseguire il proprio cammino, ma allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno è arrivato un pesante ko per 3-1 contro la Stella Rossa, che pone così fine alla corsa europea degli uomini di mister Guidi. Avvio sfortunato per il Milan, che trova una traversa con Ibrahimovic dopo 2′; gli ospiti prendono coraggio con l’andare della partita e sbloccare la sfida al tramonto del primo tempo con Kostov, che riceve il cross di Jovanovic e dai pressi del dischetto infila l’1-0.

Nella ripresa l’inerzia non cambia, ancora con la Stella Rossa a fare la partita: ancora Jovanovic si guadagna un calcio di rigore al 58′, che Sljivic trasforma spiazzando Longoni per il raddoppio ospite. Passano solo sei minuti e questa volta Jovanovic fa tutto da solo: azione personale partendo dalla destra, poi lascia partire il mancino che trafigge il portiere rossonero per il 3-0. Nel finale accorcia le distanze Mancioppi per il Milan, ma ormai è troppo tardi per cambiare l’esito della gara: eliminazione per i rossoneri, mentre i serbi, già fuori causa, trovano la prima vittoria per concludere in bellezza.

RISULTATI E CLASSIFICA YOUTH LEAGUE

Youth League: Bologna eliminato, avanza la Juventus

Esce di scena anche il Bologna, che in Portogallo cede 3-0 sul campo del Benfica. Una doppietta di Moreira e la rete di Varela decidono l’incontro, a senso unico per tutti e 90 i minuti; termine dunque senza vittorie e con soli due punti l’esperienza europea dei felsinei, rivelatisi troppo acerbi per la Youth League. Chi avanza alla fase ad eliminazione diretta è invece la Juventus, che tra le mura amiche ferma sull’1-1 il Manchester City. I bianconeri passano in vantaggio al 19′ con Mazur, ma al 34′ arriva il pari di Samuel che accontenta entrambe le formazioni. Con questo risultato i bianconeri salgono a quota 11 punti in classifica e chiudono così la fase campionato al decimo posto, una lunghezza davanti ai Citizens e una dietro all’Atalanta.