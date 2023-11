Youth League 2023/24: pareggio in rimonta per l’Inter, col Salisburgo finisce 1-1

Finisce 1-1 la sfida della quarta giornata di Youth League tra Salisburgo e Inter. Non arriva dunque la prima vittoria per la formazione nerazzurra, che sale a quota 3 punti ma rimane all’ultimo posto nel girone D. Gli austriaci invece mantengono la vetta con 8 punti, con tre lunghezze di vantaggio sul Benfica secondo. Il primo tempo della sfida è piuttosto bloccato, con le occasioni da gol che faticano ad arrivare. Nella ripresa si alza leggermente il ritmo e l’Inter va per due volte vicina al vantaggio con il Salisburgo che si salva rischiando l’autogol in entrambe le occasioni. La gara si sblocca al 76′, quando Sadeqi trova il jolly da fuori e porta sull’1-0 la formazione di casa. Il vantaggio però dura poco, perché solo 5 minuti dopo Berenbruch pareggia con un bel tiro a giro che si insacca alle spalle del portiere per il definitivo 1-1.