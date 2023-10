Youth League 2023/24: crolla il Napoli, il Real Madrid domina e passa 0-4

Non c’è partita nella sfida del secondo turno di Youth League tra Napoli e Real Madrid. Gli ospiti infatti dominano in tutto l’arco dei 90′ e trionfano 0-4. Dopo un inizio sprint dei madrileni con molteplici occasioni per segnare, ad aprire le marcature al 22′ è Gonzalo Garcia, che dal dischetto spiazza Turi e porta avanti i blancos. Sul finire della prima frazione arriva un uno-due micidiale degli iberici, che prima si portano sul 2-0 con il colpo di testa di Moran e poi calano il tris con il preciso tiro da fuori area di de Llanos. Napoli non pervenuto, ma nella ripresa il canovaccio della partita non cambia, con il Real Madrid che continua a macinare gioco e occasioni. Il poker arriva al 62′ ancora con Garcia, che supera Turi in uscita grazie ad un rimpallo e deposita in rete la doppietta personale. Nel finale cala il ritmo e la gara si chiude sul rotondo punteggio di 4-0 per i blancos.

Il Napoli rimane così fermo a quota zero dopo la sconfitta per 0-1 della prima giornata contro il Braga. Sale a punteggio pieno a quota 6 invece il Real, che raggiunge il Braga in vetta al girone. I portoghesi infatti hanno superato a domicilio l’Union Berlino con un secco 4-1.