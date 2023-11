Youth League 2023/2024: prima vittoria per il Napoli, un rigore di Lorusso stende l’Union Berlino

Prima vittoria nella Youth League 2023/2024 per il Napoli, che nel match valido per la quarta giornata ha superato l’Union Berlino con il punteggio di 1-0. Decisivo un rigore trasformato al quarto d’ora da Lorusso, che ha regalato tre punti preziosi ai partenopei, reduci da tre sconfitte in altrettante gare. La squadra di Tedesco si gode dunque questo prestigioso successo e torna a sperare nella qualificazione, che resta comunque complicata. Per il Napoli si tratta della prima vittoria in Youth League dal lontano 2018.

RISULTATI E CLASSIFICHE

CRONACA – Pronti, partenza, via e l’arbitro assegna subito un rigore al Napoli per un fallo di mano. Sul dischetto si presenta Lorusso, che batte il portiere e al 13′ porta in vantaggio la sua squadra. L’Union Berlino prova a reagire, ma l’intero primo tempo è appannaggio del Napoli, che cerca il raddoppio ma non lo trova. Nella ripresa gli animi si surriscaldano e i cartellini gialli cominciano a fioccare, tanto che Tedesco è costretto ad operare una serie di sostituzioni. Ciò non basta ad evitare un’espulsione, quella di Mutanda all’84’, ma l’Union Berlino non trova il pareggio nonostante qualche buona chance – su tutte il tiro di Asanji al 50′, fuori di poco – e la squadra campagna può quindi mettere in cascina i tre punti.