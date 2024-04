Regolamento Milan-Olympiacos: cosa succede in caso di pareggio finale Youth League

Il regolamento di Milan-Olympiacos: ecco cosa succede in caso di pareggio nella finale della Youth League 2023/2024. I rossoneri cercano la grande impresa: contro i greci, formazione non esattamente di primissima fascia, l’obiettivo è quello di ottenere una vittoria per alzare al cielo un trofeo europeo, il più importante a livello di club U19. Ma cosa succede in caso di pareggio? I tifosi del Diavolo lo sanno benissimo, visto che il Milan fin qui ha sempre chiuso in parità dopo ottavi, quarti e semifinali: a differenza di quanto accade in altri tornei, in caso di parità al 90′ on si disputeranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, ma si procederà con i calci di rigore, che fin qui hanno sempre sorriso ai giovani rossoneri.