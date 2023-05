Mondiale Under 20 2023, vincono Nigeria e Colombia

Buon esordio per la Colombia nel Mondiale Under 20, sebbene non sia stato affatto semplice: il team sudamericano si è imposto per 2-1 sull’Isreale in rimonta, segnando al 74′ e al 90′ i due gol che hanno regalato loro il successo. In attesa di capire cosa faranno in tarda serata Senegal e Giappone, la Colombia già si candida fortemente al passaggio del turno. Stesso risultato si è verificato anche nell’altra partita andata in scena alle ore 20, quella tra Nigeria e Repubblica Dominicana: gli africani partivano come favoriti e anche in maniera piuttosto netta, ma i propri rivali hanno reso loro la vita molto difficile, passando in vantaggio e subendo la rete del 2-1 soltanto al minuto numero 70. Ci troviamo, in questo caso, nello stesso gruppo di Italia e Brasile.