MOVIOLA – Udinese-Lazio, Pairetto fischia rigore su Immobile: ma quanti dubbi

Episodio da moviola ad inizio di secondo tempo di Udinese-Lazio, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Ciro Immobile entra dentro l’area di rigore, c’è un contatto con le gambe di un difensore friulano ed il bomber biancoceleste cade per terra. Per il direttore di gara, l’arbitro Pairetto, non c’è nessun dubbio: è calcio di rigore. Ma rivedendo le immagini si nota come il contatto sia leggerissimo e non tale da giustificare un provvedimento come il calcio di rigore. Dal Var non intervengono, viene lasciata la decisione sul campo visto che un minimo contatto tra le due game c’è stato. Ma è un rigore che non ci sta.