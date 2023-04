L’AZ Alkmaar vince la Youth League 2022/2023: annientato l’Hajduk Spalato

E’ l’AZ Alkmaar a conquistare la Youth League 2o22/23. Annientato l’Hajduk Spalato, termina 5-0 la finale giocata allo Stadio di Ginevra.

Si parte con le due squadre molto aggressive sin dai primi minuti e l’AZ immediatamente pericolosa con una conclusione dal limite di Jayden Addai, ben ribattuta dall’estremo difensore della squadra croata. L’Hajduk nel primo quarto d’ora riesce a reagire e a farsi vedere in avanti arrivando un paio di volte al tiro, ma con il passare dei minuti gli olandesi prendono il controllo del gioco. Sempre Addai ha un’occasione da buona posizione ma non riesce ad imprimere potenza al suo destro. Poi sul finire della frazione arriva l’ingenuità di Vuskovic, che entra in scivolata e commette fallo da rigore a pochi secondi dall’intervallo. Dagli undici metri si presenta sempre Addai, che riesce a trovare l’angolino alla sinistra di Buljan.

Nella ripresa il totale dominio degli olandesi: Poku porta il punteggio su un doppio allungo realizzando una doppietta personale. Il 2-0 viene messo a segno al 70esimo dalla lunga distanza, poi un tap in a due passi dalla porta chiude il tris per i biancorossi. A realizzare una doppietta anche Meerdink che abbatte il portiere avversario per ben due occasioni, al 79esimo e all’87esimo. La formazione di Budimir ne esce a testa bassa, termina 5-0.