Juventus: arriva il figlio di Paolo Montero, il classe 2007 giocherà nell’under 16 bianconera

Colpo di mercato particolare della Juventus per il proprio settore giovanile. In arrivo Alfonso Montero, figlio di Paolo, che ha difeso i colori bianconeri dal 1996 al 2005 e dall’estate scorsa allena la Primavera bianconera. . Si tratta di un classe 2007, anche lui come il padre difensore e andrà a potenziare il reparto difensivo della formazione Under 16 di mister Claudio Rivalta. Nella sua ultima esperienza al Defensor Sporting ha mostrato di avere ottime qualita. Montero infatti è già un punto fermo della nazionale uruguaiana Under 17. Struttura fisica di prospettiva, ambidestro e già piuttosto abile in marcatura.La scelta di trasferirsi a Torino è stata motivata soprattutto dall’ottima tradizione di difensori in Italia e provare a scalare le gerarchie per arrivare in seconda squadra.