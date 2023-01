Pagelle Frosinone-Modena 2-1, voti e tabellino Serie B 2022/2023

Termina 2-1 per i padroni di casa il match dello Stirpe tra Frosinone e Modena, partita valida per la 20esima giornata del campionato di Serie B 2022/23. La partita è stata decisa dalle reti di Insigne e Caso, ininfluente il gol di Strizzolo per la compagine ospite. Il Frosinone vince e si invola a quota 42 punti, mentre il Modena resta fermo a 25. Ecco il tabellino e le pagelle del match:

FROSINONE: Turati 6, Oyono 5.5 (dal 46′ Caso 7), Sampirisi 6.5, Kalaj 6.5, Ravanelli 6, Frabotta 7, Rohden 5, Lulic 6, Garritano 6.5 (dall’82’ Oliveri s.v.), Borrelli 5.5 (dal 46′ Insigne 7.5), Mulattieri 7 (dall’82’ Moro s.v.). All. Grosso 7

MODENA: Gagno 6.5, Ponsi 5, Pergreffi 6.5, Silvestri 5.5, Coppolaro 5.5, Gargiulo 5.5 (dal 66′ Gargiulo 6), Gerli 6.5 (dall’80’ Duca 5.5), Armellino 6, Giovannini 6.5 (dal 58′ Tremolada 7), Falcinelli 5 (dal 66′ Strizzolo 7), Diaw 5 (dal 57′ Bonfanti 5.5). All. Tesser 6

RETI: 64′ Insigne, 68′ Caso, 88′ Strizzolo

AMMONIZIONI: 18′ Lulic, 33′ Kalaj, 43′ Borrelli

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 1T: 1’ ; 2T: 4′