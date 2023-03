Italia-Ucraina Under 21, Fagioli a un passo dal gol: la sua punizione si stampa sul palo (VIDEO)

di Antonio Sepe 5

Il video del calcio di punizione di Nicolò Fagioli, che ha sfiorato il gol del 2-0 nell’amichevole tra Italia e Ucraina Under 21. Nonostante la posizione fosse defilata, il centrocampista della Juventus ha comunque tentato il tiro in porta. Una scelta che si è rivelata corretta col senno di poi, dato che solo il palo gli ha negato la gioia del gol. Poco male per l’Italia, che pur avendo subito poi la rete dell’1-1 è tornata in vantaggio con Lorenzo Colombo.