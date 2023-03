Inzaghi sull’Italia Under 21: “I ragazzi sono forti e hanno voglia, sono fiducioso”

Durante l’intervallo dell’amichevole tra Italia e Ucraina Under 21, Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni della FIGC: “Quando si indossa la maglia della nazionale non esistono amichevoli. Tutto vogliono vincere e fare bene. Fagioli? Gli faccio i complimenti. Già quando era a Cremona si vedeva che era forte, ma è cresciuto molto“. Il tecnico della Reggina ha poi parlato della presenza in panchina di due suoi ragazzi: “Se lo meritano. Hanno fatto un ottimo campionato e spero che continuino così. Quando mi sono ritirato la cosa mi è mancata maggiormente è stata l’inno nazionale. A volte rimpiango i momenti in cui abbiamo vinto il Mondiale 2006. Spesso pensiamo sempre al peggio in Italia, ma io sono fiducioso. Questi ragazzi sono forti e hanno voglia, nei prossimi anni ci sarà da divertirsi“.