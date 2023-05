Italia-Brasile in tv: data, orario, canale e diretta streaming Mondiali Under 20 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Brasile, match valido per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 20 2023. Debutto non semplice per l’Italia, che in quel di Mendoza (Argentina) se la vedrà contro i forti sudamericani. La squadra di Nunziata potrà ovviamente giocarsi le proprie carte e tenterà di affidarsi ai suoi giocatori di maggior talento, tuttavia dovrà prestare molta attenzione ai verdeoro. Calcio d’inizio alle ore 23.00 (le 18 locali) di domenica 21 maggio. La partita sarà visibile in diretta su Rai Due e in streaming su RaiPlay.