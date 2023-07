Europei Under 19, l’Italia debutta contro Malta. Il ct Bollini: “Affrontiamo una squadra molto organizzata”

Tutto pronto per l’inizio degli Europei Under 19, con l’Italia che debutterà contro Malta nella serata di lunedì 3 luglio. Gli azzurri di Bollini, inseriti nel gruppo A con Portogallo, Polonia e Malta, sono arrivati sull’isola nel pomeriggio di venerdì 30 giugno e hanno effettuato tre sedute di rifinitura. “Malta ha alzato di molto la professionalità dello staff, perciò non è più da considerare tra le cenerentole. Hanno fatto uno scouting importante e hanno un grandissimo vantaggio rispetto a noi poiché allenano la Nazionale come un club. Hanno i giocatori a disposizione mediamente tre volte a settimana e sono diventati una squadra molto organizzata” ha dichiarato il ct Bollini, mettendo in guardia l’Italia in vista del match.