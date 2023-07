F1 GP Austria 2023, risultati e ordine di arrivo: vince il solito Verstappen, Leclerc secondo

I risultati e l’ordine di arrivo del GP d’Austria 2023, nono appuntamento del mondiale di Formula 1. Quinta vittoria consecutiva per Max Verstappen, che domina la gara sul circuito di Spielberg e taglia il traguardo per primo, prendendosi anche il punto addizionale del giro veloce con un rischiosissimo pit stop a pochi giri dal termine. Secondo posto per un buon Charles Leclerc, autore di una prova solida e bravo a tenere a debita distanza Sergio Perez, terzo. Il vero MVP di giornata è però Carlos Sainz, che effettua sorpassi a destra e a manca, lotta come un vero leone contro Perez ma alla fine deve accontentarsi del quarto posto. Peccato per i 5 secondi di penalità ricevuti per track limits e per il terreno perso a causa di un doppio pit stop. Completa la top 5 un super Lando Norris, davanti ad Alonso ed alle Mercedes di Hamilton e Russell.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE DI ARRIVO GP AUSTRIA 2023

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Mercedes) George Russell (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Alpine) Logan Sargeant (Williams) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Nyck De Vries (AlphaTauri) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Oscar Piastri (McLaren) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Kevin Magnussen (Haas)

RITIRATO: