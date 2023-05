Europei Under 17, falsa partenza per l’Italia: vince la Spagna 2-1 in rimonta

È iniziata con una sconfitta l’esperienza dell’Italia negli Europei Under 17. Nel match contro la Spagna, valido per la prima giornata del girone B, gli azzurrini di Bernardo Corradi sono stati battuti per 2-1 dagli iberici. Tanti rimpianti per l’Italia, partita bene e capace di chiudere in vantaggio un primo tempo condotto per larghi tratti, ma rimontata nella ripresa. Decisiva la doppietta di Guiu. Non comincia dunque nel migliore dei modi il percorso nella competizione continentale di categoria per l’Italia, chiamata a riscattarsi già nel prossimo impegno contro la Serbia.

GLI HIGHLIGHTS

CRONACA – Avvio di match molto scoppiettante e pieno di occasioni da gol. L’Italia ci prova con Ravaglioli e Cocchi, mentre la Spagna risponde con Granados. A sbloccare la gara, però, sono proprio gli azzurrini, che al 15′ si portano in vantaggio con Galli. Su un cross di Magni, il difensore Fort si rende protagonista di un errore da matita blu, ciccando il pallone in area di rigore e favorendo l’intervento dell’attaccante italiano, bravo a freddare il portiere da distanza ravvicinata. Nonostante il gol subito, la Spagna non reagisce ma è ancora la squadra di Corradi ad attaccare e rendersi pericolosa in fase offensiva. Le migliori occasioni capitano sui piedi di un ispiratissimo Cocchi, ma anche Magnini e Romano, senza però che il punteggio cambi. Pochi problemi anche per il portiere italiano Martinelli, molto reattivo sulle uniche iniziative di Fernandez e Yamal. Dopo 46′ di gioco, le squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa il copione cambia drasticamente e fin da subito è la Spagna ad avere in mano il pallino del gioco. Gli iberici iniziano un vero e proprio assedio che sfocia nel gol del pareggio di Guiu, bravo al 55′ ad avventarsi sulla respinta della traversa dopo il tiro di Rajado, battendo Martinelli. Corradi riesce a frenare l’emorragia mandando in campo forze fresche, così da interrompere il ritmo della Spagna. Dopo pochi minuti, però, riprende il dominio iberico e Martinelli è costretto a fare gli straordinari. Il fortino dell’Italia regge fino al 75′, quando ancora Guiu trova la via del gol, ricevendo in area di rigore e fulminando il portiere azzurro con un tiro deviato. Gli azzurri provano timidamente a reagire nel finale, ma la Spagna non corre rischi e blinda la vittoria.