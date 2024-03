Europei U19: gli azzurrini di Corradi ripartono dalla sfida con la Scozia

Tutto pronto in Friuli-Venezia Giulia per il debutto della Nazionale Under 19, campione d’Europa in carica, che domani ricomincerà la propria difesa del titolo affrontando i pari categoria della Scozia a Lignano Sabbiadoro nella prima giornata del gruppo 5 della fase élite dell’Europeo. “Mi sento molto legato al Friuli-Venezia Giulia – sottolinea il tecnico Bernardo Corradi a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento – poiché ho avuto il piacere di giocare qui da calciatore per due stagioni. Parlando dei ragazzi, posso dire che sentono la responsabilità di indossare la maglia azzurra. Sono fortunati a poterlo fare e devono essere bravi a tenersela stretta onorandola: non devono mai dimenticarsi che rappresentano i valori in cui noi della Nazionale crediamo“. Chi rappresenta certamente questi valori è il capitano: Luca Lipani, che si è laureato campione d’Europa con l’Under 19 e vice campione del Mondo con l’Under 20 azzurra nella passata stagione: “Disputare nuovamente questa competizione è un onore – ha dichiarato -. Dobbiamo impegnarci al massimo comportandoci ‘da Italia’, sia dentro che fuori dal campo: puntiamo a vincere il girone“.

Girone che, dopo l’impegno con gli scozzesi, vedrà gli azzurrini confrontarsi con la Repubblica Ceca sabato 23 al ‘Friuli’ di Udine e, infine, con la Georgia martedì 26 marzo, nuovamente a Lignano Sabbiadoro. Un impianto, quello del ‘Teghil’, che, nei tre precedenti a livello Under 19, ha visto sempre vincere l’Italia, come ha ricordato in conferenza stampa il presidente del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia Ermes Canciani: “Speriamo che possa essere di buon auspicio alla squadra e al mister, che ringrazio delle belle parole spese sugli impianti e l’organizzazione in occasione dell’amichevole di febbraio: siamo una regione piccola ma cerchiamo di fare le cose per bene“. Accedono alla fase finale della manifestazione, in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord, le prime classificate di ciascuno dei sette gironi della fase élite, che raggiungeranno i padroni di casa nordirlandesi.