Coppa Italia Primavera, la Fiorentina vince ai rigori: Torino battuto 5-3

Vince ai rigori la Fiorentina, battuto il Torino per 5 a 3, con i tempi regolamentari e supplementari precedentemente conclusi a reti bianche. Decisivo l’errore del capitano granata Dellavalle che sbaglia il rigore e permette a Rubino di chiudere la gara col penalty decisivo. Ottavo titolo per la Viola allenata da Galloppa. Torino che esce sconfitto ma non senza onore, grandissima la prova dei ragazzi di Scurto che si sono arresi solo ai calci di rigore.

Primo tempo pieno di errori che si chiude 0 a 0, con le squadre parecchio in tensione e che faticano a creare occasioni, soprattutto nella prima mezz’ora. Dopo una fase di studio la partita si accende e diventa più maschia, con Ruszel del Torino che riceve un pesante giallo per un fallo su Caprini. Torino più preciso e più in palla, ma è la Viola ad avere le occasioni più importanti con i colpi di testa di Braschi e Sene che mettono a dura prova un attento Abati.

Secondo tempo che parte fortissimo e sotto i riflettori ci vanno i due portieri. Abati e Tognetti parano di tutto e di più, salvando parecchie volte il risultato e mantenendo la sfida sullo 0 a 0. Nettamente meglio la Viola in questo seconda frazione col Torino di Scurto che soffre parecchio sulle corsie laterali. Poi al 60′ tre occasioni del Toro con Savva che impegna ancora Tognetti e Dellavalle che due volte di testa costringe Biagetti a salvare sulla linea. Nel finale schemi che saltano e guerra aperta in campo, Ievoli e Harder vengono ammoniti. Nel finale un possibile rigore non concesso, con Presta che va giù. Contatto lieve e regolare secondo l’arbitro. Partita che va dunque ai tempi supplementari.

Primo tempo supplementare con poca lucidità e tanti errori. Squadre che hanno dato praticamente tutto, l’unico guizzo è quello di Perciun che prova a segnare direttamente da calcio d’angolo. Secondo tempo supplementare che ricalca l’andamento del primo, stavolta è Dalla Vecchia a creare un pericolo per Tognetti che di fatto porta la partita ai rigori.

Ai rigori tanta la tensione, Caprini va per primo e segna. Il Torino risponde col capitano Dellavalle che però si fa ipnotizzare da Tognetti. Dopodiché tutti i calciatori chiamati in causa segnano i propri penalty. Sarà decisivo l’ultimo rigore, quello di Rubino, che consegna l’ottava Coppa Italia Primavera alla Fiorentina.