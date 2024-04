Premier League 2023/2024: il Liverpool torna al comando, Chelsea-United incredibile 4-3

Il Liverpool torna al comando della Premier League. Nel posticipo della trentunesima giornata i ragazzi di Jurgen Klopp battono lo Sheffield United per 3-1. I padroni di casa partono forte subito alla ricerca del gol del vantaggio e il gol arriva nella maniera più incredibile possibile: rinvio di Grbic che colpisce Nunez, la palla finisce in porta ed è 1-0. I Reds hanno le occasioni per chiudere i conti, ma lo Sheffield non disdegna e a fine primo tempo va vicino al gol del pareggio. Gol dell’1-1 che arriva al 58′ con un autogol di Bradley. I padroni di casa si riversano in avanti per segnare il gol del vantaggio che vorrebbe dire primo posto in classifica: ci pensa MacAllister con una vera e propria prodezza a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali e a far impazzire totalmente il pubblico. Nel finale c’è spazio anche per il definitivo 3-1 di Gakpo: Klopp è ancora davanti a tutti.

Così ora il Liverpool, imbattuto in casa in campionato da 28 partite, è primo a +2 sull’Arsenal e +3 sul Manchester City, e domenica giocherà contro gli arcirivali del Manchester United, in una sfida, molto sentita dai tifosi, che potrebbe risultare decisiva nella corsa verso il titolo.

Proprio il Manchester United vince, in rimonta, in casa del Chelsea per 3-2 in una partita assolutamente a due facce. Inizio horror per i ragazzi di Ten Hag che dopo diciannove minuti si trovano sotto di due gol grazie alle reti di Gallagher e Palmer con la complicità prima di Onana e poi di Anthony, autore del fallo da rigore. Lo United però, sul finale di primo tempo, reagisce e trova il pareggio con le reti di Garnacho e Bruno Fernandes. Nella ripresa gli ospiti fanno la partita e completano la rimonta: ci pensa ancora Garnacho, su un’uscita avventata del portiere dei ‘Blues’, a siglare di testa il gol del 3-2. Quando ormai tutto sembra finito: Dalot compie una sciocchezza incredibile, fa fallo da rigore. Dagli undici metri Palmer è infallibile, 3-3. Ma la follia non è finita: lo United si butta in avanti e lascia praterie in difesa, Palmer ne approfitta e il suo tiro viene deviato: 4-3.