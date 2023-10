Calcio a 5, qualificazioni Mondiali 2024 Repubblica Ceca-Italia. Merlim: “Niente passi falsi”

di Michele Muzzarelli 68

Tutto pronto a Plzen per Repubblica Ceca-Italia, quarto appuntamento per gli Azzurri nell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali 2024 di calcio a 5 in programma in Uzbekistan. Domani la nazionale affronterà i cechi, che sono stati battuti per 6-5 pochi giorni fa a Policoro. Immediato rematch quindi, con Alex Merlim che ha presentato così la sfida: “Non possiamo permetterci passi falsi, vogliamo continuare a sognare per raggiungere il nostro obiettivo – spiega il fuoriclasse dello Sporting Lisbona, che domani sarà anche capitano in assenza dello squalificato Musumeci – In tutti questi anni non avevamo mai avuto un gruppo così unito, possiamo sopperire alle assenze.” Da un punto di vista tattico, sarà importante perfezionare la fase difensiva: “A Policoro abbiamo subito troppo, sappiamo che la Repubblica Ceca può essere un avversario ostico ma ci faremo trovare pronti. Ogni partita è una storia diversa.”

La partita sarà trasmessa in diretta sul sito della Figc, sul canale YouTube ‘Figc Azzurri e Azzurre’, così come su Futsal TV. Passano ai Mondiali 2024 le prime di ogni girone, con le migliori quattro seconde che accederanno ai playoff.