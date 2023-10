Rugby femminile, ecco il WXV. Anche l’Italia tra le partecipanti della prima storica edizione

Tutto pronto per la prima storica edizione del WXV, torneo di rugby femminile che per la prima volta vedrà affrontarsi in una competizione ufficiale su base annuale alcune delle migliori nazionali. In gara ci saranno Italia, Sudafrica, Giappone, Scozia, Samoa e Stati Uniti, con le Azzurre che esordiranno il 13 ottobre al Danie Craven Stadium di Stellenbosch (Kick-off alle 14:00) contro le nipponiche. Tra le presenti alla cerimonia di lancio anche Sofia Stefan, giocatrice della Valsugana Rugby Padova con 80 caps in maglia azzurra. “E’ un’esperienza fantastica anche al di là del rugby, ma vogliamo ritrovare un buon livello di competitività – spiega – Non vediamo l’ora di confrontarci con squadre di livello internazionale, c’è tanta attesa anche da parte della popolazione qui in Sudafrica. Percepiamo l’interesse e l’affetto della gente e degli addetti ai lavori.”