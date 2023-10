Calcio a 5, qualificazioni Mondiali 2024: Italia mercoledì impegnata in Repubblica Ceca

Proseguono gli impegni di qualificazione ai Mondiali per la Nazionale di futsal, partita quest’oggi verso la Repubblica Ceca. Mercoledì 11, con calcio d’inizio alle 19.10, gli Azzurri scendranno in campo per il rematch contro i cechi a Plzen dopo averli battuti con un gol allo scadere venerdì scorso a Policoro. Non saranno della partita il capitano Carmelo Musumeci, squalificato dopo aver preso il secondo giallo in tre partite, così come Lorenzo Pietrangelo, a causa di trauma contusivo della regione orbitale destra. Le loro assenze hanno portato il ct Bellarte a convocare Marcelo Padilha dell’Olimpus Roma e Alessio Gattarelli. “Perdiamo due pedine importanti, è vero – commenta Bellarte – ma la forza di questa squadra è quella di poter avere un gruppo allargato, con tanti giocatori che meritano questa maglia e che possono difendere ciò che stiamo costruendo”.