Il Milan festeggia la vittoria di Genova: “Non è un sogno, è successo davvero”

Il Milan continua a festeggiare la vittoria ottenuta ieri in casa del Genoa. Nel finale di partita, la squalifica di Maignan ha costretto Giroud a sostituirlo tra i pali, effettuando anche una parata che ha salvato il successo rossonero. La società ha quest’oggi pubblicato un post con scritto: “Non è un sogno, è successo davvero”.

No, it wasn't a dream. Yes, it really did happen 😄#GenoaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/NZnvhC3IGA

— AC Milan (@acmilan) October 8, 2023