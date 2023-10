Basket, programma 4^ giornata Serie A2 2023/2024: date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 4^ giornata della Serie A2 2023/2024 di basket. Nuovo turno del campionato cadetto, subito dopo il turno infrasettimanale. Tutte le partite del Girone Rosso si giocano domenica 15 ottobre, mentre il Girone Verde vede un anticipo sabato 14 e un posticipo lunedì 16.

RISULTATI E CLASSIFICHE SERIE A2 203/2024

Si ricorda che tutte le partite saranno visibili in diretta in streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della Lega, LNP Pass, tramite il seguente link. Per questa giornata, non sono previste partite in chiaro sui canali Rai.

Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite.

PROGRAMMA 4^ GIORNATA SERIE A2

GIRONE VERDE

Sabato 14 ottobre

Ore 20:30 – Novipiù Monferrato Basket – Moncada Energy Agrigento (LNP Pass)

Domenica 15 ottobre

Ore 18:00 – Elachem Vigevano 1955 – Wegreenit Urania Milano (LNP Pass)

Ore 18:00 – Reale Mutua Torino – Gruppo Mascio Treviglio (LNP Pass)

Ore 18:30 – Real Sebastiani Rieti – Benacquista Assicurazioni Latina (LNP Pass)

Ore 19:00 – Trapani Shark – Ferraroni Juvi Cremona (LNP Pass)

Lunedì 16 ottobre

Ore 20:30 – Acqua S. Bernardo Cantù – Luiss Roma (LNP Pass)

GIRONE ROSSO

Domenica 15 ottobre

Ore 18:00 – UCC Assigeco Piacenza – UEB Gesteco Cividale (LNP Pass)

Ore 18:00 – Apu Old Wild West Udine – Umana Chiusi (LNP Pass)

Ore 18:00 – Sella Cento – Pallacanestro Trieste (LNP Pass)

Ore 18:00 – RivieraBanca Basket Rimini – Tezenis Verona (LNP Pass)

Ore 20:30 – HDL Nardò Basket – Flats Service Fortitudo Bologna (LNP Pass)

Ore 20:45 – Unieuro Forlì – Agribertocchi Orzinuovi (LNP Pass)