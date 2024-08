Regolamento Europei beach volley 2024: la formula e come funzionano

Il regolamento degli Europei di beach volley 2024, in programma in Olanda da martedì 13 a domenica 18 agosto: ecco tutto quel che serve sapere. Appena terminati i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e subito si torna sulla sabbia per la rassegna continentale. L’Italia si presenta al via con un totale di sei coppie: Valentina Gottardi/Marta Menegatti, reduci dalle Olimpiadi, Margherita Bianchin/Claudia Scampoli e Reka Orsi Toth/Giada Bianchi tra le donne, Samuele Cottafava/Paolo Nicolai e Alex Ranghieri/Adrian Carambula, presenti a Parigi, e Gianluca Dal Corso/Marco Viscovich tra gli uomini. Saranno 32 le coppie al via, sia tra gli uomini che tra le donne, divise in otto gironi da quattro squadre ciascuno. Scopriamo dunque la formula di questa rassegna continentale.

EUROBEACH 2024, CALENDARIO: DATE E ORARI DI TUTTE LE PARTITE

CALENDARIO BEACH VOLLEY 2024: TUTTI GLI EVENTI

Ogni coppia dunque gioca tre partite contro le altre tre coppie del raggruppamento: le vincitrici di ciascun girone accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde e terze si incroceranno nel Round of 24. Le coppie vincitrici di questo Round of 24 raggiungeranno quindi gli ottavi di finale, a cui seguiranno quarti di finali e semifinali. Le perdenti delle semifinali, infine, si sfideranno nella finale per la medaglia di bronzo, mentre le vincitrici accederanno alla finalissima per l’oro. Anche in questa edizione, come lo scorso anno, non ci sarà il sorteggio al termine dei gironi per la fase ad eliminazione diretta, che seguirà invece una griglia predefinita.