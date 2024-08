Palio di Siena del 16 agosto 2024 rinviato per maltempo: quando si recupera? Le date

Niente Palio di Siena in questo venerdì 16 agosto 2024. Il maltempo ha spinto l’amministrazione comunale ad optare per il rinvio della corsa e alle 17:50 è stata esposta la tradizionale bandiera verde alle trifore del Palazzo Pubblico per avvertire che il Palio non avrà luogo. Proprio mentre era in corso il corteo storico l’intensità della pioggia è aumentata. Ecco cosa prevede il regolamento: “In caso di pioggia che si verifichi durante lo sfilamento del Corteo Storico, o che, anche cadendo in precedenza, abbia resa la pista impraticabile o pericolosa, l’Autorità Comunale, udito il parere dei competenti propri uffici, dei Deputati della Festa e dei Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, ha facoltà di rimandare il Palio al giorno successivo e di rinviarlo ulteriormente, se ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche. All’Autorità Comunale è pure riservata facoltà di rinviare, in accordo con l’Autorità di P.S. l’effettuazione del Palio, per motivi che interessino l’ordine pubblico”.

Ma quando verrà recuperata questa edizione in onore della Madonna Assunta? Si aspettano comunicazioni ufficiali. Il 2 luglio il Palio fu rinviato e posticipato alla giornata successiva. In questo caso però le previsioni meteo di domani sono tutt’altro che favorevoli. In ogni caso, si proverà a recuperare la corsa nella giornata di sabato 17 agosto. L’obiettivo del Comune è recuperare il Palio prima di lunedì. Si aspettano comunicazioni ufficiali e Sportface.it vi terrà aggiornati.