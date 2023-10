Ranghieri/Carambula-Seidl/Pristauz oggi in tv: orario e diretta streaming Mondiali beach volley Tlaxcala 2023

Tutto pronto per Ranghieri/Carambula-Seidl/Pristauz, partita della Pool E dei Mondiali di beach volley 2023, in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Gli azzurri Alex Ranghieri ed Adrian Carambula scendono in campo per la seconda sfida con lo stesso obbiettivo: conquistare punti importanti in chiave passaggio del turno. Dall’altra parte della rete c’è però l’ostica formazione austriaca, reduce dal derby contro i connazionali Horl/Horst. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 italiane di sabato 7 ottobre sul campo di Apizaco, nello stato messicano di Tlaxcala. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita della fase a gironi del Mondiale di beach volley 2023 di Tlaxcala, che mette in palio anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

CALENDARIO BEACH VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Ranghieri/Carambula-Seidl/Pristauz dei Mondiali di beach volley di Tlaxcala 2023 sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.