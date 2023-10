Juventus-Torino oggi in tv: canale, orario e streaming ottava giornata Serie A 2023/2024

Alle 18:00 di sabato 7 ottobre Juventus e Torino scenderanno in campo all’Allianz Stadium in occasione del derby dell’ottava giornata di Serie A 2023/2024. L’ultima stracittadina vinta dal Torino in casa della Juve in Serie A risale all’1-2 del 9 aprile 1995 (autorete di Maltagliati e doppietta di Rizzitelli per i granata di Nedo Sonetti contro la squadra di Marcello Lippi). Da quel momento in 17 sfide, ben 12 successi dei bianconeri e cinque pareggi. All’Allianz Stadium la Juventus vanta otto vittorie e tre pareggi negli 11 derby di campionato contro i granata. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.