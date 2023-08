Ginnastica, Simone Biles pronta a tornare alle competizioni: gareggerà agli Us Classic di Chicago

Avverrà a Chicago in occasione degli Us Classic il ritorno alle competizioni di Simone Biles. La talentuosa ginnasta statunitense aveva annunciato il ritiro a soli 26 anni nei Giochi Olimpici di Tokyo, ma finalmente sembra essere pronta a tornare a gareggiare. Durante gli allenamenti ha convinto appieno, realizzando con facilità tutti i volteggi e dando l’impressione di essere in gran forma. Neppure il doppio carpio Yurchenko, causa del suo blocco psicologico alle ultime Olimpiadi, le ha creato problemi.

La quattro volte oro olimpico non ha rilasciato dichiarazioni, ma la sua allenatrice Cecile Landi ha spiegato: “Se ci fosse stata qualche esitazioni non saremmo qui. Simone ci ha detto che è pronta ed è qui per sua volontà, perciò noi la sosteniamo. Dopo il suo matrimonio abbiamo visto un cambiamento nel suo impegno a tornare. Ora che è una donna sposata è maturata molto e sa ciò che vuole. Riesce a fare tutto quello che faceva prima e gli allenamenti non sono serviti ad altro che agevolare la gestione mentale e fisica“.