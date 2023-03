Beach Volley, World Tour 23: due vittorie e un ko per Azzurri all’esordio

Bene l’esordio degli Azzurri al Torneo Elite 16 di Tepic in Messico di beach volley con due vittorie e una sconfitta: Gottardi/Menegatti hanno vinto 2-0 le lettoni Graudina/Samoilova, mentre in campo maschile Lupo/Rossi hanno vinto in rimonta 2-1 contro Cherif/Ahmed e Nicolai/Cottafava. Sconfitta per Nicolai/Cottafava contro Mol/Sorum-

La coppia azzurra inserita nel girone B femminile, Menegardi/Gottardi, hanno ottenuto la loro terza vittoria consecutiva battendo con un secco 2-0 le forti lettoni Graudina/Samoilova. Primo set con le lettoni che partono forte, ma le azzurre non mollano e pareggiano il conto a quota 18. Poi la rimonta che scombina i piani, le avversarie vanno in tilt nel secondo set e le azzurre si portano avanti 7-4 guadagnando progressivamente vantaggio fino al 19-13. Questa notte all’1.20 affronteranno le canadesi Pavan/Bukovec.

Nel campo maschile sono bastati due set a Mol/Sorum per battere Nicolai/Cottafava: i norvegesi partono forte poi la coppia azzurra ritrova il cambio palla e recupera fino a pareggiare a quota 19. La coppia azzurra risente del contraccolpo e va sotto di brutto anche nel secondo set (9-5). Stavolta non c’è rimonta. I norvegesi proseguono senza difficoltà e vincono 21-16.

Lupo/Rossi non partono con il piede giusto contro Cherif/Ahmed che nel primo set guadagnano un vantaggio interessante e resistono alla rimonta azzurra (fino al 20-18) prima di chiudere 21-18. Nel secondo parziale gli italiani prendono il largo e si impongono con il punteggio di 21-16. Al tie break la coppia azzurra guadagna un vantaggio considerevole nella parte del centrale (10-5), mantiene il cambio palla fino al 14-9 e ci pensa Rossi a chiudere per il 15-12.