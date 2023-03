Sonego-Thiem stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Dominic Thiem nel primo turno del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Urna non particolarmente benevola per il torinese. Quest’ultimo si trova subito di fronte l’ex numero tre del ranking mondiale, entrato in tabellone grazie ad una wild card. Sono in perfetta parità gli scontri diretti (1-1) ma entrambi sono andati in scena sulla terra rossa. Sonego partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

L’azzurro, infatti, sta mostrando un ottimo livello di tennis in questi primi mesi di stagione nonostante non abbia portato a casa dei piazzamenti altisonanti. Non si può dire altrettanto dell’austriaco, fuori dai primi cento giocatori del mondo ed ancora alla ricerca della migliore condizione fisica e tecnica dopo anni tormentati a livello di infortuni. Ad attendere il vincente di questa partita c’è il britannico Daniel Evans, testa di serie numero 23 negli Stati Uniti e beneficiario di un bye all’esordio.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Thiem scenderanno in campo nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 marzo. I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro di giornata sullo Stadium con inizio fissato non prima della mezzanotte italiana (le ore 19:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Sonego e Thiem garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.