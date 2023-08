Beach volley, Europei Vienna 2023: Lupo/Rossi ancora ko ed eliminati. Vincono Trousil/Schweiner

Daniele Lupo ed Enrico Rossi, dopo la sconfitta nel derby tutto italiano contro Cottafava e Nicolai, cedono in due set anche ai cechi Tadeas Trousil e David Schweiner mediante il punteggio di 2-0 (21-18, 21-11), nel match valevole per gli Europei 2023 di beach volley in corso di svolgimento a Vienna. Un ko estremamente pesante per la coppia azzurra, che viene eliminata prematuramente dalla competizione continentale.

Buon avvio di partita da parte dei due italiani, che accumulano un piccolo vantaggio di tre punti, ma gli atleti cechi, piano piano, riescono a ribaltare la situazione passando avanti e ottenendo tre set-point. Alla seconda chance Trousil e Schweiner chiudono sul 21-18. Lupo e Rossi accusano il colpo, così i loro avversari ne approfittano per volare sul + 8 anche nel secondo parziale. Il massimo vantaggio tocca i dieci punti e questo rende tutto più semplice per Trousil e Schweiner, che portano a casa la vittoria con lo score di 21-18 21-11.

