Ciclismo su pista, Mondiali Glasgow 2023: Italia in semifinale nell’inseguimento maschile

Hanno preso il via a Glasgow i Mondiali di ciclismo 2023 ed è già andata in archivio la sessione mattutina di giovedì 3 agosto, con l’Italia subito protagonista. Le notizie più liete arrivano sicuramente dall’inseguimento maschile, dove il quartetto composto da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan ha concluso al terzo posto le qualifiche, con il tempo di 3’50″408, e si è qualificato per la semifinale. Decisivo il solito Ganna, bravo a salire in cattedra dopo 3 km non indimenticabili. L’Italia se la vedrà in semifinale contro la Nuova Zelanda, mentre spicca l’eliminazione della Gran Bretagna, campione in carica, in virtù della brutta caduta di Tanfield. Nell’altra semifinale si affronteranno invece Australia e Danimarca.

Meno positive le notizie che arrivano dalla team sprint, dove Daniele Napolitano, Matteo Bianchi e Mattia Predomo hanno mancato l’appuntamento con l’ottavo posto (l’ultimo valido per la qualificazioni) per appena 89 millesimi. Da segnalare tuttavia il nuovo record italiano (43.749). Infine, nell’inseguimento individuale Martina Alzini ha messo a referto un anonimo 3:32.101, mentre Vittoria Guazzini non è neppure partita per preservarsi in vista dei prossimi impegni, non essendo ancora al meglio.