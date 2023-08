Beach volley, Europei Vienna 2023: Gottardi e Menegatti approdano ai quarti, Ahtiainen/Lahti ko

L’Italia brilla agli Europei di Vienna 2023 di beach volley. La coppia composta da Valentina Gottardi e Marta Menegatti batte agevolmente in due set le finlandesi Niina Ahtiainen e Taru Lahti-Liukkonen nel match valevole per gli ottavi di finale della manifestazione continentale mediante il punteggio di 2-0 (21-12, 21-15) e stacca il pass per i quarti. Un successo estremamente importante per le azzurre, che ora si andranno a giocare un post tra le migliori quattro squadre europee.

La coppa azzurra si rende protagonista di un ottimo avvio di partita portandosi subito sul 3-0 e, dopo i primi punti delle avversarie, ampliano il distacco. Sul 14-10 le finlandesi si rifanno sotto per provare a rientrare in partita, ma Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono brave ad amministrare. I tanti errori commessi da Niina Ahtiainen e Taru Lahti-Liukkonen contribuiscono a regalare ben nove set-point alla squadra italiana che, alla seconda chance, porta a casa il primo set con lo score di 21-12.

Nel secondo parziale si registra una prima fase di sostanziale equilibrio, nella quale il team scandinavo tenta di completare il sorpasso ai danni delle azzurre. Queste ultime ad un certo punto sembrano essere in controllo della partita, ma Lahti e Ahtiainen vendono cara la pelle e agguantano nuovamente il pareggio. Nonostante il ritorno delle finlandesi, Menegatti e Gottardi riescono ad ottenere cinque match-point, ma ne basta soltanto uno per chiudere i giochi sul 2-0 (21-12, 21-15) e accedere ai quarti di finale della rassegna continentale.