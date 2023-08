Napoli: Kvara e Osimhen ai box, si cerca ancora un nuovo centrale

Durante gli allenamenti di oggi, Kvaratskhelia e Osimhen non sono scesi in campo con il resto del Napoli. Il primo si è infortunato ieri durante l’amichevole contro il Girona e gli esami hanno confermato un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Il periodo di recupero sarà significativo, ma la cosa è meno grave di quanto ci si aspettava inizialmente. Osimhen invece, fermo a causa di un affaticamento all’adduttore, è tornato in campo ma solo per qualche minuto di cyclette prima della sessione di terapia.

La squadra si sta nel frattempo preparando per la prossima amichevole contro l’Augsburg, mentre il presidente De Laurentiis lavora al mercato. Il rinnovo di Osimhen non è ancora arrivato, nonostante l’ormai lunga trattativa intavolata dal club, mentre l’Al Ahli continua a presentare super offerte per portare l’attaccante in Arabia Saudita. La stella del Napoli però non sembra disposto a voler abbandonare il calcio europeo a soli 24 anni. Altro elemento del mercato napoletano è la ricerca di un nuovo centrale, da sostituire dopo l’addio di Kim Min-Jae, ceduto a 58 milioni. Il tentativo di portare a Napoli Kevin Danso sono falliti, con il Lens che ha rifiutato i 22 milioni di offerta.