Beach volley, Europei Vienna 2023: Bianchin e Scampoli superano in rimonta Sinisalo e Parkkinen

Margherita Bianchin e Claudia Scampoli superano in rimonta in tre set le finlandesi Sara Sinisalo ed Anniina Parkkinen mediante il punteggio di 2-1 (19-21, 21-12, 15-13) nel match valevole per i sedicesimi di finale degli Europei 2023 di beach volley in corso di svolgimento a Vienna. La squadra azzurra, dunque, stacca il pass per il prossimo turno della rassegna continentale.

La coppia finlandese si rende protagonista di un ottimo avvio di partita e, dopo aver realizzato i primi due punti, riesce in breve tempo creare un gap di sei lunghezze nei confronti delle azzurre. Queste ultime non restano a guardare e provano a reagire riportandosi a soli due punti di margine, ma non basta per rimettere in piedi il set. Sara Sinisalo ed Anniina Parkkinen ottengono tre set-point e, all’ultima occasione buona, si impongono con il punteggio di 21-19.

Nel secondo parziale Margherita Bianchin e Claudia Scampoli sono molto brave a resettare e a ripartire, mettendo una distanza di almeno tre punti tra loro e le rivali. Il massimo vantaggio toccato dalle atlete italiane è di otto punto e altrettanti sono anche i set-point, che consentono all’Italia di pareggiare i conti con un nettissimo 21-12. Il tie-break è caratterizzato da costanti sorpassi e contro-sorpassi, ma sono Bianchin e Scampoli a ritagliarsi il match-point e a sfruttarlo immediatamente, portando a casa il successo per 2-1 (19-21, 21-12, 15-13). Le azzurre, dunque, volano agli ottavi di finale.