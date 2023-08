Tuffi, World Cup 2023: al via a Berlino la Superfinal, subito in gara Marsaglia e Tocci

E’ tutto pronto a Berlino per la Superfinal di World Cup 2023 di tuffi. Le gare inizieranno nella giornata di domani e si concluderanno domenica; per l’Italia saranno subito protagonisti Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, reduci dal sesto posto dei Mondiali di Fukuoka: salteranno dalle 11.30 nella seconda finale in programma domani. Ecco tutti gli italiani convocati: Maia Biginelli (Fiamme Oro), Sarah Jodoin Di Maria (Marina Militare/Fratelli Marconi), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene), Gugiu Eduard Timbretti (Esercito/Asd Blu 2006), Giovanni Tocci (Esercito/Aga Asd). Completano lo staff il direttore tecnico Oscar Bertone e i tecnici Tommaso Marconi, Benedetta Molaioli e Claudio Giuseppe Leone.