Beach Volley, Coppa Italia: successo per Scampoli-Bianchin e Bonifazi-Benzi

Si conclude con i trionfi di Claudia Scampoli-Margherita Bianchin nel femminile e Carlo Bonifazi-Davide Benzi nel maschile la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, che ha assegnato anche la Coppa Italia 2023. Nella finale, le azzurre Scampoli-Bianchin, hanno battuto in rimonta 2-1 (17-21, 21-18, 15-6) Alice Gradini e Federica Frasca. Sul terzo gradino del podio femminile Silvia Leonardi e Sofia Balducci. A conquistare la Coppa Italia maschile invece sono stati Benzi- Bonifazi che in finale hanno battuto per 2-1 (22-20, 16-21, 15-7) Dal Corso-Viscovich. Al terzo posto la coppia formata da Bautista Amieva e Leo Aveiro, ha battuto 2-0 (21-15, 21-15) Mauro Sacripanti e Matteo Cecchini.