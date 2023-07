Wimbledon 2023: Azarenka non dà la mano a Svitolina seguendo protocollo, il pubblico fischia

Fischi da parte del pubblico di Wimbledon 2023 nei confronti di Victoria Azarenka, rea di non aver dato la mano a Elina Svitolina dopo il match perso agli ottavi. In realtà, la bielorussa, proveniente da un paese alleato della Russia, che a sua volta ha invaso l’Ucraina, ha seguito il protocollo stabilito a livello politico nei rapporti tra i due paesi, per cui non sono consentite strette di mano dopo i match per non alimentare tensioni. Gli spettatori, consapevoli o no, non hanno comunque gradito ed è partita una pioggia di fischi.