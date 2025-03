Nel corso della notte si sono svolti i primi incontri delle coppie azzurre impegnate nel Challenge del Beach Pro Tour 2025, in scena nello Yucatan messicano. Valentina Gottardi e Claudia Scampoli ottengono due successi, superando 1-2 (20-22, 21-11, 15-9) le ceche Svozilova/Stochlova nella prima sfida della Pool F e poi confermandosi nella partita contro le statunitensi Toni/DeBerg, vincendo 21-19, 21-15. Il risultato porta il duo italiano a staccare il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Reka Orsi Toth e Giada Bianchi ottengono una vittoria e incassano una sconfitta. La coppia subisce la sconfitta per 22-20, 21-14 contro le ucraine Hladun/Lazarenko, ma si rifà nella seconda uscita contro le padrone di casa Vidaurrazaga/Ramirez, superate al tie-break 21-17, 20-22, 15-12. Le azzurre torneranno in campo alle 21:00 contro le cinesi J. Zh. Wang/X. Y. Xia per accedere alla fase successiva.

Nel tabellone maschile Alex Ranghieri e Manuel Alfieri si arrendono al terzo set – 15-21, 21-16, 15-11) contro la squadra cilena dei cugini M. Grimalt/E. Grimalt nel primo incontro della Pool B. I due torneranno in campo alle 18:00 per affrontare gli argentini Amieva/Bueno. Sconfitta all’esordio anche per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso; venendo sconfitte per 2-0 (21-16, 21-18) dal Brasile di Adelmo/Mateus. Ora, la coppia italiana al debutto affronterà i cechi Sepka/Sedlak.