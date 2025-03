E’ tempo di ‘Meeting di Livorno’ per il nuoto nazionale italiano, che torna in vasca il 22 marzo. La rassegna apre il percorso verso gli Assoluti di Riccione di aprile, fondamentali per i Mondiali di Singapore. Daniele Del Signore si impone nei 100 dorso. Il 17enne di Genzano nuota in 55”25, con un ritorno notevole in 28″37. Matteo Brunella termina alle sue spalle in 55”55 e Michele Lamberti completa il podio in 55”59. Nei 50 dorso, Martina Biasioli ha la meglio nel derby piemontese contro Giada Gorlier, toccando in 28”82. Terzo posto su Chiara Gattafoni.

I 400 metri stile libero vanno a Davide Marchello, che chiude a 3’50”81 davanti a Marco De Tullio che finisce in 3’51”95. Terzo posto invece per Gabriele Detti, che completa il podio con un crono di 3’52”00. Simona Quadarella inizia l’anno al meglio con i 200 stile libero, nuotato in 1’59”32 con un ultimo cinquanta in 29”77. Secondo posto per Giulia D’Innocenzo, che raccoglie un 1’59″66. Nei 100 metri rana maschili, Ludovico Blu Art Viberti ha la meglio di un centesimo su Nicolò Martinenghi. Viberti vince in 1’00″71, seguito dal campione olimpico.

Lisa Angiolini vince i 100 metri rana femminile in 1’07”01, mettendosi alle spalle la primatista italiana Benedetta Pilato con 1’07”73. A completare il podio c’è Francesca Zucca. Nei 100 farfalla maschile, a trionfare è Noè Ponti con 50”67, mettendosi alle spalle Daniele Momoni ed Edoardo Valsecchi. Nei 50 farfalla femminile Silvia Di Pietro vince in 26”05, mentre Elena Capretta e Giulia Caprai completano il podio. Leonardo Deplano vince i 50 stile libero con un tempo di 22’49. Secondo posto per Manuel Frigo, con Alessandro Miressi. Infine, successo per Emma Vittoria Giannelli con 16’32”79 nei 1500 femminili, con Sara Pedemonte che termina in seconda posizione e Alisia Tettamanzi finisce il podio.

I podi della prima sessione

100 dorso mas

RM-RE-RI 51″60 di Thomas Ceccon del 20/06/2022 a Budapest

1. Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene) 55″25

2. Matteo Brunella (Heaven Due) 55″55

3. Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team) 55″59

50 dorso fem

RI 27″39 di Silvia Scalia del 27″39 del 13/08/2022 a Roma

1. Martina Biasioli (CN Torino) 28″81

2. Giada Gorlier (Aquatica Torino) 29″16

3. Chiara Gattafoni (Canottieri Tevere Remo) 29″24

400 stile libero mas

RI 3’43″23 di Gabriele Detti del 21/07/2019 a Gwangju

1. Davide Marchello (Esercito/Aurelia Nuoto) 3’50″81

2. Marco De Tullio (CC Aniene) 3’51″95

3. Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse) 3’52″00

200 stile libero fem

RE-RI 1’52”98 di Federica Pellegrini del 29/07/2009 a Roma

Migliore prestazione in tessuto 1’54″55 di Federica Pellegrini del 26/06/2016

1. Simona Quadarella (CC Aniene) 1’59″32

2. Giulia D’Innoncenzo (Carabinieri/CC Aniene) 1’59″66

3. Matilde Biagiotti (Fiamme Oro/RN Florentia) 1’59″95

100 rana mas

RI 58″26 di Nicolò Martinenghi del 19/06/2022 a Budapest

1. Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro/CN Torino) 1’00″71

2. Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 1’00″72

3. Gabriele Mancini (Marina Militare/CN Torino) 1’01″17

100 rana fem

RI 1’05″44 di Benedetta Pilato del 21/06/2024 a Roma

1. Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento) 1’07″01

2. Benedetta Pilato (CC Aniene) 1’07″73

3. Francesca Zucca (Esperia Cagliari) 1’07″85

100 farfalla mas

RI 50″64 di Piero Codia del 09/08/2018 a Glasgow

1. Noè Ponti (Sui) 50″67

2. Daniele Momoni (Aurelia Nuoto) 52″52

3. Edoardo Valsecchi (RN Florentia) 53″21

50 farfalla fem

RI 25″78 di Silvia Di Pietro del 19/08/2014 a Berlino

1. Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) 26″05

2. Elena Capretta (CC Aniene) 26″85

3. Giulia Caprai (Esseci Nuoto) 27″06

50 stile libero mas

RI 21″37 di Andrea Vergani del 08/08/2018 a Glasgow

1. Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 22″49

2. Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) 22″67

3. Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CC Torino) 22″68

1500 stile libero fem

RI 15’40”89 di Simona Quadarella del 23/07/2019 a Gwangju

1. Emma Vittoria Giannelli (RN Florentia) 16’32″79

2. Sara Pedemonte (Team Trezzo) 16’36″13

3. Alisia Tettamanzi (Marina Militare/Nuotatori Milanesi) 16’39″48