Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth continuano il loro cammino nell’Elite16 di Saquarema, in Brasile, dove va in scena il torneo valido per il Beach Pro Tour 2025 di beach volley. Nella nottata italiana, le due azzurre sono scese in campo per accedere ai quarti di finale. La prima sfida del turno eliminatorio, che ha visto Gottardi e Orsi Toth opposte ad Andressa e Tainà, è terminata per 21-12 e 21-19. Successivamente, la coppia italiana ha sfidato le altre brasiliane Thamela e Victoria, vincendo nuovamente per 2-0 (21-17, 21-19).

Le azzurre sono salite in cattedra poco dopo il via, gestendo il vantaggio sul 6-3 e poi sul 13-9. Sul finale, Gottardi e Orsi Toth hanno dato lo strappo definitivo che è poi valso il 21-17. Il secondo set è iniziato meglio per la nazionale verdeoro. Le italiane non hanno però perso lucidità, pareggiando sul 12-12 e poi mettendo la freccia per il 14-12. Gottardi e Orsi Toth hanno mantenuto il break di vantaggio fino alla chiusura, arrivata per 21-19. Le due atlete azzurre torneranno in campo questa sera alle ore 18:00 contro le due statunitensi Kelly Cheng – campionessa del Mondo in carica – e Molly Show. Il team a stelle e strisce ha concluso la fase a gironi in testa alla Pool E, per poi vincere contro le finaliste di Parigi 2024, le brasiliane Ana Patricia e Duda. Le statunitensi sono reduci dal successo contro Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson dal Canada.

STOP AGLI OTTAVI PER SCAMPOLI E BIANCHI

Claudia Scampoli e Giada Bianchi si fermano agli ottavi di finale, mancando di poco l’accesso alla fase successiva e chiudendo al nono posto. Le azzurre, in campo contro le australiane Clancy/Milutinovic, non sono riuscire a confermare il successo al tie-break nel primo turno a eliminazione diretta e nella partita valevole per l’accesso ai quarti di finale sono state piegate dalle tedesche Svenja Müller e Cinja Tillmann, campionesse europee. Il primo set si dimostra equilibrato, con le azzurre che nel finale non riescono a concretizzare due set point sul 20-18 e vengono sorpassate dalle avversarie. Le tedesche chiudono la prima frazione in vantaggio per 21-23. Il secondo set va a Scampoli e Bianchi, brave a reagire. Dopo un’iniziale lotta punto a punto, l’Italia passa avanti e gestisce un vantaggio di una manciata di punti. Il parziale si chiude per 21-18. Il tie-break vede le avversarie salire in cattedra e ottenere il successo per 9-15.