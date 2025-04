Marc Marquez ottiene la pole position del Gran Premio del Qatar di MotoGP. La caccia alla pole position si apre con il Q1, che mette in palio due pass per il Q2. Al termine della frazione sono Ogura e Rins a ottenere l’accesso alla fase successiva, mentre sfiorano la qualificazione Martin e Bezzecchi. Il Q2 si apre con alcune difficoltà per Francesco Bagnaia. L’italiano, che si ferma dopo un tentativo, torna in pista e cade in curva 4. La lotta per la prima posizione vede protagonisti i due fratelli Marquez, con Marc che la spunta con 1:50.499, un crono registrato sulla bandiera a scacchi. Il numero 93 è seguito, per appena un decimo, dal fratello Alex. A completare la prima fila c’è un ottimo Fabio Quartararo, che in sella alla sua Yamaha ritrova un ritmo che mancava da tempo. I piloti torneranno in pista tra qualche ora, alle 19:00 italiane, per la gara sprint.

LE PAGELLE DELLE QUALIFICHE

Marc Marquez: 10

E’ la quarta pole position consecutiva per Marc Marquez, che non otteneva una striscia del genere dal 2019. Lo spagnolo, in lotta con il fratello per ottenere la prima posizione fino alla bandiera a scacchi. Marquez conferma la propria solidità e si prepara a partire davanti a tutti nel tardo pomeriggio italiano.

Alex Marquez: 9.5

Ottima prestazione di Alex Marquez, che manca la pole position di appena un decimo. Il pilota Gresini, che nella seconda sessione di prove libere era caduto, è riuscito a rifarsi in qualifica. Alex, dopo la sessione, ammette di aver commesso un errore in curva 15, cosa che gli ha impedito di ottenere la prima piazza.

Fabio Quartararo: 9.5

Quartararo ritrova la prima fila dopo più di 1022 giorni di digiuno, con l’ultima che risaliva al Gran Premio di Assen del 2022. Il campione del mondo 2021 riesce a trovare il giusto feeling con la Yamaha, dopo una serie di risultati difficili e ora cercherà di concretizzare il risultato anche in gara.

Bagnaia: 5

Francesco Bagnaia delude – e rimane deluso – nelle qualifiche del Qatar. Il ducatista, che sembrava avere difficoltà già nei primi momenti del Q2, cade a pochi minuti dal termine. La moto dell’italiano scivola e Bagnaia non riesce ad arrivare in tempo ai box per tentare di tornare in sella. Il tre volte campione del mondo scatterà dunque dall’undicesima posizione.

ORDINE DI PARTENZA