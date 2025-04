Bomba per Gianluigi Donnarumma: la notizia è ufficiale e sta facendo discutere tanto tra i tifosi. Novità clamorosa per il portiere azzurro

Uno degli uomini più discussi degli ultimi tempi è Gianluigi Donnarumma. Il portiere è tornato alla ribalta sia per il suo futuro sia per le sue prestazioni con il PSG dove gioca dall’estate del 2021. Dopo la vittoria dell’Europeo, aveva lasciato il Milan e la serie A per approdare nel club transalpino. D’altronde nessuno nel nostro campionato poteva garantirgli uno stipendio a due cifre come desiderato. Nella Capitale francese, però, non è stato tutto rose e fiori, anzi.

L’estremo difensore non era nemmeno titolare al suo arrivo e ha dovuto sgomitare per un posto, battendo la concorrenza di altri top del ruolo come Keylor Navas. E anche quando si è preso con forza la porta dei campioni di Francia non sono mancate le critiche: ogni errore viene sottolineato in maniera impietosa e molti (sia tifosi che addetti ai lavori) sono pronti a chiederne l’esclusione dai titolari. La situazione inizia a scocciare Gigio che può presto tornare in Italia. Nelle ultime settimane, come dicevamo, è ritornato a far parlare per due principali motivi.

Clamoroso Donnarumma, adesso è ufficiale: tifosi in estasi

Il primo riguarda le sue prestazioni in campo (mostruoso nel doppio confronto con il Liverpool) e che adesso vede il PSG tra le favorite d’obbligo per la vittoria di quella Champions League da sempre sfuggita. Il secondo, è naturalmente, il suo futuro. L’attuale contratto è in scadenza nel 2026 e senza rinnovo sarà venduto durante la prossima estate. Non escluso un suo rientro in serie A. Al momento la distanza tra domanda e offerta con il PSG è molto ampia, si va verso un addio.

In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, arriva una nuova bomba che lo riguarda da vicino. L’ufficialità non può che lasciarlo soddisfatto e mettere a tacere i suoi tanti detrattori. Il Cies (l’Osservatorio sul calcio), ha stilato la classifica dei portieri col più alto livello di performance nell’ultimo anno secondo un indice prestabilito che segue alcuni criteri. E in cima a questa graduatoria c’è proprio Gigio Donnarumma! Il portiere della Nazionale ha un indice di performance del 95.5, quasi la perfezione! Parlano i numeri.

Sorprendente come nella top 20 ci sia un solo portiere che milita in serie A e occupa la seconda posizione, medaglia d’argento dietro all’estremo difensore del PSG. Si tratta di Sommer dell’Inter. Il podio è completato da Courtois.