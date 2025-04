Si chiude con la settima posizione la finale individuale di pistola ad aria compressa dai 10 metri di Paolo Monna nella prima tappa del circuito di Coppa del Mondo. A Buenos Aires, in Argentina, il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha pagato un 8.5 al decimo tiro e ha totalizzato il punteggio di 139.3. Alle spalle dell’azzurro solamente il kazako Valeriy Rakhimzhan (117.2). Vittoria per il cinese Hu Kai, che ha sbaragliato la concorrenza grazie allo score di 244.7. Sul podio il russo Anton Aristarkhov, secondo con il punteggio di 243.3, e lo svizzero Jason Solari, bronzo con 223.0. Termina ai piedi del podio il tedesco Christian Reitz, che ha messo a referto un punteggio di 202.1. Alle sue spalle gli indiani Varun Tomar (5°, 179.9) e Ravinder Singh (6°, 160.0).

Piazzamento confermato quindi per Monna che in qualificazione aveva stampato il settimo punteggio di qualificazione con lo score di 582, frutto di quattro serie da 97, una da 98 e una sola, l’ultima da 96. Si è fermata in quattordicesima posizione, nonostante un eccellente 578 di score, la corsa di Federico Nilo Maldini. L’argento olimpico in carica si concede due serie da 98 e due da 96, ma paga dazio nella quinta con lo score di 93, prima del 97 finale che non basta per l’accesso all’ultimo atto.

Segnali positivi per la stragrande maggioranza dei tiratori. Sono nove gli atleti che in qualificazione hanno stampato un punteggio superiore a 580, mentre sono undici in più (Maldini incluso) ad aver sforato il tetto dei 577, lo score che la scorsa estate alle Olimpiadi di Parigi 2024 regalò l’ultimo pass per la finale individuale. “Siamo soddisfatti – le parole del CT azzurro Roberto Di Donna. – Paolo è stato autore di una bella gara di qualificazione, mentre in finale ha attraversato qualche momento di difficoltà. E’ stato un contest di altissimo spessore tecnico, una delle migliori finali degli ultimi anni: purtroppo con quell’8.5 al 10° tiro ha compromesso un po’ la sua gara. Dopo un Europeo al di sotto delle sue aspettative, l’obiettivo era la finale e siamo contenti sia riuscito ad ottenerla”.