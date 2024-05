Virtus Bologna-Tortona quarti di finale playoff Serie A1 2023/2024: calendario, programma, orari e tv delle partite

Il programma con il calendario, gli orari e come vedere in diretta tv le partite della serie Virtus Bologna-Tortona, valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. L’ultima giornata ha regalato gli ultimi verdetti di una stagione regolare lunga e spettacolare, che ha visto le Vu Nere di coach Banchi chiudere con il primo posto grazie alle ultime cinque vittorie di fila, arrivate dopo un periodo di appannamento dovuto anche alla concomitanza con gli ultimi scampoli di avventura europea in Eurolega. Belinelli e compagni se la vedranno nuovamente con i piemontesi, un incrocio che nelle due passate stagioni si era verificato in semifinale, vedendo trionfare in entrambe occasioni la Virtus. Quella che si è appena conclusa non è stata una stagione facile per Tortona, che ha vissuto la prima partecipazione a una coppa europea, nello specifico alla Champions League, ma anche la separazione con coach Ramondino, che con i risultati delle ultime stagioni ha segnato in maniera indelebile la storia del club. Ora, sotto la guida esperta di coach De Raffaele, Tortona è pronta a provare il colpaccio nella post season.

Ecco, quindi, il programma della serie Virtus Bologna-Tortona, valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023/2024, con le partite che verranno trasmesse su DMAX, NOVE, Eurosport, discovery+ e Dazn.

GARA-1

Sabato 11 o domenica 12 maggio

TBD – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona

GARA-2

Lunedì 13 o martedì 14 maggio

TBD – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona

GARA-3

Giovedì 16 o venerdì 17 maggio

TBD – Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna

GARA-4 (eventuale)

Sabato 18 o domenica 19 maggio

TBD – Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna

GARA-5 (eventuale)

Lunedì 20 o martedì 21 maggio

TBD – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona