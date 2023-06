Virtus Bologna, Scariolo resta in panchina: “Pronto a ridurmi ingaggio in caso di rinnovo”

Il coach della Virtus Bologna, Sergio Scariolo, dopo aver perso la finale Scudetto contro l’Olimpia Milano, ha annunciato la sua permanenza nel club bianconero durante una conferenza stampa: “Non ritengo che sia necessario confermare la mia presenza perché ho ancora un altro anno di contratto che è la cosa che conta e determina. La Virtus era informata e devo ringraziare per non avermi ostacolato, capendo che poteva essere una opportunità unica per qualsiasi allenatore europeo. Anche altre squadra hanno dimostrato apprezzamento per il mio lavoro è una cosa che ti può far piacere, ma finché non si traduce, cosa che non è successa, in una conversazione che, quando hai un contratto non può prodursi, è un qualcosa più per i giornalisti”.

Scariolo non ha escluso la possibilità di spalmare il suo ingaggio in caso di rinnovo: “E’ vero che un paio di mesi fa il Dott. Zanetti mi ha chiesto una disponibilità per prolungare la mia esperienza in Virtus. In questi giorni riflettendo sul nuovo scenario economico nel quale la società dovrà muoversi, ho dato mandato ai miei rappresentanti di essere disposti anche a fare un certo sacrificio sul compenso già pattuito e formalizzato per il contratto dell’anno venturo, nel caso si arrivasse all’idea di estensione. Vedremo, in questo momento c’è da concentrarsi sull’immediato futuro e se sono rose fioriranno, io ho fatto un grande passo da parte mia e non ci sarà un condizionamento in negativo dall’esito di queste trattative”.